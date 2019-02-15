Глава розвідки Британії попередив про готовність дати жорстку відповідь на операції ГРУ

Янгер заявив, що загроза з боку російських спецслужб зберігається

Глава секретной разведывательной службы Великобритании (MI-6) Алекс Янгер предупредил об угрозе со стороны российских спецслужб, в частности ГРУ, и заявил о готовности дать ей жесткий ответ. Об этом он заявил в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Financial Times.

Янгер заявил, что угроза со стороны российских спецслужб сохраняется, несмотря на активное противодействие служб безопасности Великобритании и прочих стран, начатое после отравления в Солсбери.

"Они пытаются с помощью кампании, включающей тайные и открытые операции, подорвать наши демократические институты и союзы. Это не сработает, это обойдется им слишком дорого", - заявил Янгер.

Он заявил, что участие союзников Великобритании в противодействии кампании Кремля является особо важным преимуществом.

Напомним, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон на открытии Мюнхенской конференции заявил, что Российская Федерация остается основной угрозой безопасности в Европе. Он подчеркнул, что целью Евросоюза является возвращение России к поведению в правовых рамках. По словам британского министра, окно диалога остается всегда и следует предотвратить эскалацию.

Добавим, министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение России ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе.