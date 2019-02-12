Глава представництва МВФ прокоментував ціни на газ в Україні

Контроль над цінами приводить до корупції і надмірного споживання

Международный валютный фонд на опыте многих стран уверен в неэффективности контроля над ценами с точки зрения обеспечения социальной защиты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы представительства МВФ в Украине Йосты Люнгмана интернет-изданию FinClub.

С точки зрения МВФ, самым оптимальный подход - предоставить право рынкам определять цену, а затем предоставлять адресные субсидии тем, кто в них больше нуждается, сказал Люнгман и отметил, что контроль над ценами приводит к чрезмерному потреблению и коррупции.

Глава представительства МВФ напомнил о прогрессе Украины за последние пять в отходе от правительственного контроля над ценами на газ для домохозяйств.

"В результате богатые домохозяйства платят существенную долю стоимости энергоносителей, которые они потребляют. А дополнительные поступления в бюджет обеспечивают ресурс, который используется для оказания помощи менее обеспеченным домохозяйствам, которые не могут полностью оплатить цену на энергоносители. Система субсидий была значительно расширена, и она обеспечивает систему социальной защиты для значительной части менее состоятельных домохозяйств", - сказал он.

Люнгман также отметил, что нецелевой и неэффективный способ предоставления субсидий каждому сейчас замещается прозрачной и адресной субсидией для тех, кто действительно в ней нуждается.

Как писало РБК-Украина, 19 октября 2018 года Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября вырасли на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС). На май 2019 года запланирован очередной этап повышения цен на газ.

Напомним, в МВФ заявили, что целью программ сотрудничества Международного фонда с Украиной является достижение устойчивого экономического роста в стране и повышение уровня жизни людей.