Глава представництва МВФ оцінив прогрес реформ в Україні

Україна знаходиться на півдорозі реформ

Для укрепления украинской экономики, которая находится на полпути реформ, необходимо приложить значительные усилия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы представительства МВФ в Украине Йосты Люнгмана интернет-изданию FinClub.

При этом Люнгман отметил, что МВФ видит решимость украинской власти в проведении этих реформ. По его словам, это убедило Совет директоров МВФ одобрить программу стенд-бай.

"Хотя многое было достигнуто за предыдущие пять лет, надо признать, что предыдущая программа расширенного финансирования не оправдала всех возложенных на нее ожиданий", - сказал он.

Среди реформ он назвал среднесрочное бюджетное планирование, в процессе реформ находятся налоговая и таможенная служба, в государственных банках создаются независимые наблюдательные советы, система транспортировки газа отделяется от "Нафтогаза", усиливаются надзорные и регуляторные правила для небанковских институтов и в процессе создания Антикоррупционный суд.

"Украина имеет амбициозную программу на 2019 год, когда политический фокус будет наведен на выборы", - добавил Люнгман.

Напомним, 18 декабря 2018 года МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины сроком на 14 месяцев. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже зачислен в резервы. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Как отмечало агентство Standard & Poor's, новая программа МВФ stand-by в размере 3,9 млрд долларов содержит меньше требований к структурным реформам в Украине, чем действовавшая с 2015 года программа расширенного финансирования EFF на 17,5 млрд долларов.