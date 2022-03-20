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Глава правлячої партії Німеччини назвав Путіна військовим злочинцем

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Берлін, Неділя 20 березня 2022 12:33
Глава правлячої партії Німеччини назвав Путіна військовим злочинцем Фото: Ларс Клингбайль (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем. При цьому він заявив про розрив дружніх відносин з екс-канцлером країни Герхардом Шредером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Bild.

"Володимир Путін - військовий злочинець. Він несе відповідальність за цю жорстоку війну, за вбитих дітей, жінок і чоловіків, за розірвані сім'ї, за всі злочинні страждання", - заявив Клінгбайль.

Він додав, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер повністю ізольований політично і соціально.

"СПД очікує, що він піде у відставку зі своїх постів в російських державних корпораціях", - заявив Клінгбайль, додавши, що на тлі війни Росії проти України він розірвав дружні і політичні відносини зі Шредером.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден назвав Путіна кривавим диктатором і найчистішим головорізом. При цьому за кілька днів до цього Байден заявив, що Путін - військовий злочинець.

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