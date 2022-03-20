Глава правлячої партії Німеччини назвав Путіна військовим злочинцем
Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем. При цьому він заявив про розрив дружніх відносин з екс-канцлером країни Герхардом Шредером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Bild.
"Володимир Путін - військовий злочинець. Він несе відповідальність за цю жорстоку війну, за вбитих дітей, жінок і чоловіків, за розірвані сім'ї, за всі злочинні страждання", - заявив Клінгбайль.
Він додав, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер повністю ізольований політично і соціально.
"СПД очікує, що він піде у відставку зі своїх постів в російських державних корпораціях", - заявив Клінгбайль, додавши, що на тлі війни Росії проти України він розірвав дружні і політичні відносини зі Шредером.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден назвав Путіна кривавим диктатором і найчистішим головорізом. При цьому за кілька днів до цього Байден заявив, що Путін - військовий злочинець.
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