Глава Северной Кореи якобы впал в кому и госпитализирован в Китай, - The Sun

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы мог впасть в кому после кровоизлияния в мозг, из-за чего его срочно госпитализировали в одну из больниц Китая для оказания неотложной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.
Как пишет издание, такую информацию массово распространяют пользователи соцсетей после того, как лидера страны последний раз видели на публике 11 октября во время посещения музея обороны в Пхеньяне.
Согласно утверждениям пользователей, Ким Чен Ын был доставлен в Пекинский объединенный медицинский колледж, где ему была оказана экстренная медицинская помощь. Говорят, что его вывезли из страны из-за плохого медицинского обслуживания в Пхеньяне.
Однако никаких официальных подтверждений этой информации нет. В этом контексте СМИ напомнило, что в 2020 уже был похожий случай, когда в соцсетях распространилась целая волна аналогичных слухов о смерти Кима после того, как он на несколько месяцев исчез из поля зрения общественности.
Напомним, несколько недель назад разведка Южной Кореи заявила, что Ким Чен Ын страдает "крайним ожирением" и является "заядлым курильщиком". На этом фоне он находится под пристальным вниманием, так как его смотреть может вызвать вопросы о преемственности власти и стабильности в КНДР.
Также мы писали, что недавно Ким Чен Ын похвастался ракетой, которая способна доставить территорию США.