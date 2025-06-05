Глава Пентагона уверен, что НАТО увеличит расходы на оборону до саммита в Гааге

Как отмечает агенство, Трамп уже несколько месяцев заявляет, что хочет, чтобы союзники по НАТО увеличили инвестиции в оборону до 5% ВВП, по сравнению с текущей целевой отметкой в 2%.

Ни одна страна, даже США, еще не достигла показателя 5%, но Хегсет отметил, что есть прогресс в достижении этой цели.

"Мы здесь, чтобы продолжить работу, начатую президентом Трампом, а именно обязательства по 5% (от ВВП) расходов на оборону в этом Альянсе, что, по нашему мнению, произойдет. Это должно произойти до саммита в Гааге позже в этом месяце", - сказал глава Пентагона после встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

По словам дипломатов, Европа понимает, что увеличение расходов на оборону - это цена обеспечения дальнейшей преданности США безопасности континента.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в Альянсе будут "значительные дополнительные инвестиции", а на Гаагском саммите определятся с гораздо более высоким целевым показателем расходов для всех стран НАТО.

Отмечается, что чтобы достичь отметки в 5% ВВП расходов на оборону, Рютте предложил союзникам увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП, а еще 1,5% выделить на другие расходы, связанные с безопасностью.

В то же время страны все еще разделены относительно сроков таких обязательств.

Рютте предложил достичь новой отметки к 2032 году. Восточноевропейские страны считают эту дату слишком далекой, но некоторые другие считают слишком ранней, учитывая текущие расходы и уровень промышленного производства Европы.