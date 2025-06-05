Глава Пентагона уверен, что НАТО увеличит расходы на оборону до саммита в Гааге

Страны-члены НАТО выполнят требование президента США Дональда Трампа относительно значительного увеличения оборонных расходов. Это должно произойти до саммита Альянса в Гааге в июне.
Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает агенство, Трамп уже несколько месяцев заявляет, что хочет, чтобы союзники по НАТО увеличили инвестиции в оборону до 5% ВВП, по сравнению с текущей целевой отметкой в 2%.
Ни одна страна, даже США, еще не достигла показателя 5%, но Хегсет отметил, что есть прогресс в достижении этой цели.
"Мы здесь, чтобы продолжить работу, начатую президентом Трампом, а именно обязательства по 5% (от ВВП) расходов на оборону в этом Альянсе, что, по нашему мнению, произойдет. Это должно произойти до саммита в Гааге позже в этом месяце", - сказал глава Пентагона после встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.
По словам дипломатов, Европа понимает, что увеличение расходов на оборону - это цена обеспечения дальнейшей преданности США безопасности континента.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в Альянсе будут "значительные дополнительные инвестиции", а на Гаагском саммите определятся с гораздо более высоким целевым показателем расходов для всех стран НАТО.
Отмечается, что чтобы достичь отметки в 5% ВВП расходов на оборону, Рютте предложил союзникам увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП, а еще 1,5% выделить на другие расходы, связанные с безопасностью.
В то же время страны все еще разделены относительно сроков таких обязательств.
Рютте предложил достичь новой отметки к 2032 году. Восточноевропейские страны считают эту дату слишком далекой, но некоторые другие считают слишком ранней, учитывая текущие расходы и уровень промышленного производства Европы.
Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал страны-члены НАТО за недостаточные расходы на оборону. Он отмечал, что США якобы несут непропорционально большую долю финансового бремени Альянса и требовал, чтобы европейские союзники увеличили собственные оборонные бюджеты.
Американский лидер, в частности, акцентировал на том, что каждая страна должна самостоятельно заботиться о своей безопасности, соблюдая обязательства по расходам на оборону.
По словам главы Пентагона Пита Хегсета, союзники США по НАТО не могут полагаться на Вашингтон в вопросах своей обороны и должны активизировать собственные усилия.
Как отмечал недавно посол США в НАТО Мэтью Уитакер, Штаты ожидают, что НАТО представит шаги по достижению показателя расходов на оборону в размере 5%.
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