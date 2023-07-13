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Глава Пентагона уверен в присоединении Украины к НАТО после войны

Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина вне всякого сомнения вступит в НАТО, как только ее война с Россией закончится. Однако предстоит выполнить дополнительную работу.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы слышали, что почти каждая страна в зале говорила об этом", - сказал Остин в интервью CNN в Вильнюсе после саммита НАТО в литовской столице.

Остин отметил, что "еще предстоит проделать работу" по приведению украинской техники и подготовки в соответствие со стандартами НАТО.

Хотя "мы делаем эту работу сейчас, пока они ведут эту войну потребуется сделать еще больше, чтобы обеспечить их полный набор возможностей", сказал он.

Саммит НАТО

Украина вопреки ожиданиям не получила прямого приглашения в НАТО от союзников на саммите в Вильнюсе. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". Однако в декларации не прописаны условия, которые должны быть выполнены.

Перед саммитом НАТО президент Владимир Зеленский з раскритиковал Альянс за нерешительность в отношении Украины. Он заявил, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины.

Однако затем Зеленский сообщил, что понимает: Украина не сможет стать членом Североатлантического союза до тех пор, пока на ее территории продолжается войны с Россией.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден также не видит возможности вступления Украины в НАТО до тех пор, пока не закончится война.

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