Глава Пентагона высмеял работу российской ПВО в Венесуэле

"Похоже, российская противовоздушная оборона не сработала, не так ли? В центре Каракаса был задержан человек, которого разыскивала американская юстиция, для поддержки правоохранительных органов", - сказал Гегсет.

Глава Пентагона также добавил, что три ночи назад все увидели, как почти 200 наших лучших американцев отправились в центр Каракаса в Венесуэле. И при этом, по его словам, не погиб ни один американец.

Что говорят в МИД Украины

Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, отвечая на слова Гегсета, подчеркнул, что на вооружении Венесуэлы находились системы ПВО С-300ВМ, два батальонных комплекта которых были поставлены в Венесуэлу Россией в 2013 году.

Кроме того, в октябре 2025 года Россия передала стране неразглашенное количество ракетно-пушечных систем ПВО "Панцирь" и зенитно-ракетных комплексов "Бук-М2".