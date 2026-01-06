RU

Глава Пентагона высмеял работу российской ПВО в Венесуэле

Фото: Пит Хегсет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Руководитель Пентагона Пит Гегсет поставил под сомнение эффективность работы российских систем ПВО, которые не сработали во время специальной операции США в столице Венесуэлы - Каракасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Гегсета.

"Похоже, российская противовоздушная оборона не сработала, не так ли? В центре Каракаса был задержан человек, которого разыскивала американская юстиция, для поддержки правоохранительных органов", - сказал Гегсет.

Глава Пентагона также добавил, что три ночи назад все увидели, как почти 200 наших лучших американцев отправились в центр Каракаса в Венесуэле. И при этом, по его словам, не погиб ни один американец.

Что говорят в МИД Украины

Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, отвечая на слова Гегсета, подчеркнул, что на вооружении Венесуэлы находились системы ПВО С-300ВМ, два батальонных комплекта которых были поставлены в Венесуэлу Россией в 2013 году.

Кроме того, в октябре 2025 года Россия передала стране неразглашенное количество ракетно-пушечных систем ПВО "Панцирь" и зенитно-ракетных комплексов "Бук-М2".

 

Спецоперация США в Венесуэле

Напомним, 3 января Вашингтон провел в Каракасе операцию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его арестовали с женой Силией Флорес и отправили в Штаты, уже было первое слушание суда по делу супругов. Их обвиняют в наркоторговле и незаконном хранении оружия.

Задолго до операции Трамп требовал от Мадуро вернуть Америке "украденные активы, землю и нефть", однако венесуэльский диктатор игнорировал призывы и угрозы нынешнего американского лидера.

Что касается обвинения Трампа в украденных активах США, речь идет о национализации нефтяных месторождений Венесуэлой, которые принадлежали американским компаниям. Это произошло при предшественнике Мадуро - Уго Чавесе.

