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Глава Пентагона об ударах по Украине: Путин дал нам мрачный прогноз о будущем

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Среда 12 октября 2022 20:10
Глава Пентагона об ударах по Украине: Путин дал нам мрачный прогноз о будущем Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Массированные обстрелы Украины россиянами демонстрируют мрачный прогноз мира, в котором желания диктаторов перевешивают права мирных государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона США Ллойда Остина в ходе брифинга.

"За последние несколько дней Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) дал нам всем еще один мрачный прогноз о будущем, в котором аппетиты агрессивных авторитарных правителей перевешивают права мирных государств. В котором мы все будем в меньшей безопасности, поскольку крупные державы смогут нападать на своих мирных соседей и силой менять их границы", - заявил министр.

Напомним, 10 октября российские оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Украине, в результате чего есть жертвы среди мирного населения. Они выпустили 84 ракеты.

Также мы писали, что обстрелы продолжились и 11 октября, тогда российские оккупанты выпустили 28 крылатых ракет. Взрывы раздавались во многих областях страны.

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