Глава Пентагона: Трамп подпишет указ о "Железном куполе" для США

"Железный купол"

Стоит заметить, что "Железный купол" - это израильская система противоракетной обороны. Она предназначена для уничтожения неуправляемых тактических ракет или ракет реактивных систем залпового огня.

Израиль активно использует такую систему для того, чтобы защищаться от ракет, которые запускают боевики ХАМАС, "Хезболлы", а также йеменские "хуситы".

Также такие системы могут сбивать самолеты на высоте до 10 километров.

К слову, ранее эксперт центра Милитарный Юрий Збанацкий рассказал в комментарии РБК-Украина, подошла бы система "Железный купол" Украине.

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