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Глава Пентагона и министр обороны Британии обсудили варианты поддержки Украины

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Британии Грант Шаппс в ходе встречи обсудили совместную дальнейшую помощь Украине.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Я с нетерпением жду обсуждения способов, которыми мы можем продолжать укреплять способность Украины защищать свою суверенную территорию", - заявил министр обороны США.

По словам Остина, Соединенные Штаты и Британия продолжают "стоять на равных вместе с Украиной", демонстрируя поддержку в отражении полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

Остин также заявил, что альянс США и Британии остается очень важным, поскольку обе страны активно работают вместе над решением кризиса в Израиле и секторе Газа и нападениями хуситов на гражданские суда в Красном море.

Глава Пентагона также подчеркнул, что отношения США и Британии сильны, как никогда.

Что предшествовало

Напомним, 30 января Politico сообщало о том, что украинские военные могут получить бомбы GLSDB. Их можно применять с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Дальность огня - 150 километров. При этом в министерстве обороны США подтвердили намерения о таких поставках, но не назвали точных сроков передачи.

Вчера, 31 января, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что американские бомбы GLSDB уже направляются на фронт для использования украинскими военными. Это происходит в рамках помощи от США. Также Нуланд подчеркнула, что США продолжают передавать Украине помощь в сфере безопасности.

 

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