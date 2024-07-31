Глава Пентагона обеспокоен продвижением российской армии в Украине

Соединенные Штаты также обеспокоены успехами России в Украине, которой США продолжат оказывать помощь в сфере безопасности.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Во время пресс-конференции на Филиппинах Остин сказал, что его воодушевляет способность Украины набирать больше людей для укрепления своих рядов.

"Я приветствую то, что украинцы продолжают делать, чтобы подтвердить, что они могут устоять. Украинцы - очень решительные люди", - сказал он.

Российское наступление

Ранее британская разведка сообщала, что в июле 2024 года российские войска продолжали наступление в центральной части Донецкой области. "Войска уверенно продвигались на запад, взяв под контроль несколько сел и приблизившись к логистическому узлу Покровск", - говорилось в сводке за 30 июля.

По данным британской разведки, российские войска также продвигались на север в город Нью-Йорк, который находится на линии фронта с 2014 года. За город идут бои между российской армией и Вооруженными силами Украины.

Эксперт Павел Нарожный выделил три причины продвижения российской армии. По его словам, самый первый и самый большой фактор - это нехватка людей. Вторая проблема - это вражеская авиация. Противник применяет большое количество КАБов, идут постоянные обстрелы по линии столкновения, удары по позициям, технике. Третья причина - это то, что оружие от союзников поступает к нам относительно медленно.

В то же время Институт изучения войны (ISW) отмечает, что Россия вряд ли проведет новую летнюю наступательную операцию из-за материальных и человеческих ограничений.