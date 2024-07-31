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Эксперт назвал причины, по которым ВСУ не удается остановить продвижение россиян

Украина, Среда 31 июля 2024 08:31
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Эксперт назвал причины, по которым ВСУ не удается остановить продвижение россиян Фото: эксперт назвал причины, почему ВСУ не удается остановить продвижение РФ на фронте (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Наталия Гурковская

Россияне продолжают воплощать свой план по "возвращению утраченного". При этом есть несколько причин, почему ВСУ не удается остановить продвижение оккупантов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Враг давит. Почему некоторые села снова захвачены и способна ли РФ на большое продвижение.

Эксперт Павел Нарожный объясняет, что здесь есть несколько причин. Но самый первый и самый большой фактор - это нехватка людей.

"Так как было затягивание принятия закона о мобилизации. Он вступил в силу 18 мая, когда уже началась по факту российская летняя кампания. То есть они начали наступать, а мы в этот момент начали мобилизовывать людей", - говорит собеседник.

По его словам, вторая проблема - это вражеская авиация. Противник применяет большое количество КАБов, идут постоянные обстрелы по линии столкновения, удары по позициям, технике, а дать достаточный ответ на все это, как отмечает Нарожный, "у нас пока нет чем". В частности, из-за отсутствия самолетов F-16 и ЗРК Patriot в достаточном количестве.

"Ну и третье - это то, что оружие от союзников поступает к нам относительно медленно. С большой вероятностью тем недоукомплектованным бригадам, о которых ранее говорил президент Владимир Зеленский, не хватает бронетехники, которая необходима именно для сдерживания наступления врага, для уничтожения личного состава, техники оккупантов. Сюда и артиллерия, и боеприпасы относятся", - говорит Нарожный.

Ситуация на фронте

Согласно последним геолокационным кадрам, войска РФ немного продвинулись к Западу от Донецка, в районе Часового Яра и северо-западнее Работино.

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