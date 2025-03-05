ua en ru
Ср, 05 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Глава Пентагона: США готовы к войне с Китаем после тарифных угроз Пекина

Среда 05 марта 2025 16:00
UA EN RU
Глава Пентагона: США готовы к войне с Китаем после тарифных угроз Пекина Фото: Пит Хегсет, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Штаты "готовы" к войне с Китаем, после угроз со стороны Пекина относительно ответных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

По его словам, Вашингтон готов к возможным угрозам и продолжает укреплять свою армию. По его словам, те, кто хочет мира, должны быть готовы к войне.

Он подчеркнул, что США восстанавливают свою военную мощь и сдерживание, ведь мир становится все более опасным, а некоторые страны активно наращивают оборонные бюджеты и технологические возможности.

"Они стремятся вытеснить Соединенные Штаты", - отметил Хегсет, подчеркнув, что сила является ключевым фактором в предотвращении возможных конфликтов.

Повышение пошлин

Стоит напомнить, что президент США Дональд Трамп ввел новые 25%-ные пошлины на товары из Мексики и Канады, а также повысил пошлины на китайские товары до 20%.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении 25%-ных пошлин на американские товары общей стоимостью 30 млрд канадских долларов. Они будут оставаться в силе, пока Вашингтон не отменит собственные ограничения против Канады.

Китай также объявил о введении с 10 марта дополнительных пошлин в размере 10-15% на отдельные американские товары.

Также посольство Китая в США сделало резкое заявление после повышения американских пошлин на китайские товары. Вашингтон решил увеличить тарифы на импорт с 10% до 20%, что вызвало жесткую реакцию Пекина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
Перемирие в небе. Что известно об инициативе Зеленского и пойдет ли на это Кремль
Перемирие в небе. Что известно об инициативе Зеленского и пойдет ли на это Кремль
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины