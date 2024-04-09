Глава Пентагона посоветовал Украине атаковать другие цели вместо НПЗ и назвал причину

Удары по НПЗ

Напомним, последнее время на российских нефтеперерабатывающих заводах все чаще гремят взрывы. Россияне жалуются на атаки беспилотников.

Как неоднократно сообщали источники РБК-Украина, за такими ударами стоят украинские защитники. Они уже атаковали НПЗ в ряде регионов, в том числе в Татарстане, который находится в более тысячи километров от границы с нашей страной.

Представитель НАТО в комментарии журналистам рассказал о том, что такие атаки могли вывести из строя более 15% мощностей нефтеперерабатывающей отрасли России.

Он также уточнял, что ремонт российских НПЗ после ударов может занять "значительное время".

На этом фоне издание Financial Times написало о том, что США призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ. В Вашингтоне якобы обеспокоены, что это приведет росту мировых цен на нефть, а также на бензин в США, что может повредить переизбранию президента Джо Байдена.

При этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк, реагируя на эту информацию, отмечал, что Украина не получала подобных запросов от США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.