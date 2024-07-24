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Глава Пентагона подтвердил поддержку Украины после выхода Байдена из предвыборной кампании

Украина, Среда 24 июля 2024 08:26
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Глава Пентагона подтвердил поддержку Украины после выхода Байдена из предвыборной кампании Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил неизменную поддержку Вашингтона Украине в телефонном разговоре с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пат Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Это был первый телефонный разговор между главами оборонных ведомств с тех пор, как президент США Джо Байден объявил о прекращении своей борьбы за переизбрание и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост кандидата от Демократической партии для борьбы с бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом.

"Во время разговора госсекретарь подтвердил непоколебимую поддержку США Украины перед лицом российской агрессии", - заявил Райдер

В ходе телефонного разговора министры также обсудили шаги, предпринимаемые союзниками для поддержки Украины, а также итоги саммита НАТО, который состоялся в начале этого месяца в Вашингтоне.

На саммите 9-11 июля, на котором отмечалась 75-летняя мощь НАТО, Остин ясно дал понять, что, хотя США не планируют вступать в войну на Украине, они продолжат оказывать поддержку этой стране. "Мы будем поддерживать Украину в ее борьбе за свой суверенитет и безопасность", - заявил Остин в своем выступлении 10 июля.

Перед этим звонком Остин и Умеров лично встречались в начале этого месяца в Пентагоне, чтобы предварительно обсудить новый пакет военной помощи Украине на 2,3 млрд долларов.

"Не заблуждайтесь, Украина не одинока", - сказал Остин во время той встречи. "Соединенные Штаты никогда не дрогнут, и наша поддержка вместе с примерно 50 союзниками и партнерами продолжит предоставлять критически важные возможности, необходимые Украине для отражения российской агрессии сегодня и сдерживания российской агрессии завтра".

В ходе сегодняшнего разговора Умеров также проинформировал Остина о текущей ситуации в Украине.

"Министр Умеров предоставил министру Остину обновленную информацию о динамике ситуации в Украине, поскольку украинские силы продолжают мужественно противостоять российской агрессии", - сообщил Райдер журналистам.

Напомним, Минобороны Украины сообщило разговоре Умерова и Остина 23 июля. Во время беседы Умеров снова подчеркнул "важность и неотложность" отмены запрета со стороны США на ведение Силами обороны "огня на большие расстояния" оружием, предоставленным Вашингтоном Киеву в рамках оборонной помощи.

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