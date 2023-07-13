Глава Пентагона обосновал поставку Киеву кассетных боеприпасов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Остина CNN .

"Прежде всего, я думаю, мы должны помнить, что они упорно сражаются, чтобы защитить свою суверенную территорию. Вы знаете, они не просят боеприпасы для вторжения… в другую страну, как это сделали русские, которые с самого начала применяли кассетные боеприпасы", - сказал Остин.

По словам Остина, украинцы взяли на себя обязательство использовать эти боеприпасы только в "надлежащих местах", а не в населенных пунктах.

"Они будут записывать места, где они их используют, и будут уделять приоритетное внимание усилиям по разминированию. И мы им в этом поможем, в тех местах, где нам дадут условия", - сказал он.

На вопрос CNN, сколько времени потребуется США для поставки кассетных боеприпасов Киеву, Остин сказал, что хочет убедиться, что "Украина сможет оставаться успешной в своей борьбе", поэтому он не будет "предполагать, сколько времени это займет".

"Мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы убедиться, что у них есть то, что им нужно, чтобы продолжать оказывать поддержку", - сказал Остин.

Кассетные боеприпасы

Украина в рамках нового пакета военной помощи от США получит кассетные боеприпасы и другое вооружение. Как заявил американский президент Джо Байден, такие снаряды помогут военным ВСУ продолжить контрнаступление.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников развеял страхи относительно передачи кассетных боеприпасов, и назвал 5 главных принципов в их использовании.

Запасы кассетных боеприпасов в США составляют около 3 млн единиц, которые можно использовать в 155-мм гаубицах.

Кассетные боеприпасы - это тип бомбы или ракеты, которая взрывается в воздухе и разбрасывает сотни или тысячи мелких бомб - суббоеприпасов. Суббоеприпасы могут быть осколочными бомбами, противопехотными минами, зажигательными бомбами или другими типами боеприпасов.

Конвенцию о кассетных боеприпасах, запрещающую производство, хранение, использование, передачу и экспорт кассетных боеприпасов подписали 128 стран. Несмотря на это, кассетные боеприпасы продолжают использоваться в конфликтах по всему миру.

При этом конвенцию не подписали крупнейшие страны мира: США, Китай, Индия, Бразилия, а также России и Украина.