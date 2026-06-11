Глава Пентагона анонсировал новые удары по Ирану

Министр войны Пит Хегсет заявил, что США вскоре начнут бомбить "ключевые объекты" в Иране. По его словам, атака вполне может быть уже этой ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Изначально Хегсет сказал, что США нанесут по Ирану серьезный удар, если Тегеран не заключит сделку о прекращении войны. Угрозой атак, он фактически повторил заявление президента США Дональда Трампа, который ранее 10 июня публично анонсировал новые удары.
Однако продолжая свою речь, глава Пентагона дал понять, что атака может произойти уже этой ночью.
"Центральное командование будет занято сегодня вечером, потому что президент Трамп сказал, что мы нанесем Ирану сильный удар, и мы это сделаем, потому что у Ирана есть шанс заключить хорошую сделку, отличную сделку, чтобы закрепить то, что они обещали сделать, но на самом деле не хотели делать", - заявил он.
Чиновник пояснил, что дело не в том, что США хотят что-то перезапустить, а в том, что Пентагон готов установить условия, "чтобы гарантировать заключение сделки", на которую рассчитывает Трамп.
Резюмируя Хегсет добавил, что удары в среду вечером (по киевскому времени это уже ночь четверга) будет масштабными. Но при этом дал понять, что если атакам придется состояться завтра - то они тоже "будут масштабными и четкими".
Ранее в среду Трамп заявил, что Иран "слишком долго тянут с заключением сделки" и что США "будут наносить им очень сильные удары".
Напомним, в начале этой недели президент США Дональд Трамп, судя по публичным заявлениям, был оптимистично настроен насчет заключения сделки с Ираном. Он допускал, что она может быть в ближайшие дни.
Однако во вторник 9 июня Трамп написал, что в районе Ормузского проливе в понедельник разбился американский военный вариант вертолет AH-64 Apache. Он заявил, что вертолет был сбит Ираном, после чего пообещал ответить на инцидент.
Так, в ночь на 10 июня США нанесли удары по иранским системам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи пролива. В ответ Иран тоже нанес атаки по объектам США на Ближнем Востоке, после чего стороны прекратили атаки.
Но уже в среду вечером издание Axios узнало, что Трамп созвал совещание в ситуационном центре о обсудил новые атаки на Иран. Один из рассматриваемых вариантов - масштабная, но краткосрочная операция, чтобы заставить Иран изменить позицию на переговорах. Детали возможной операции неизвестны.