Глава Пентагону: Росія і Китай намагаються підірвати стабільність і порядок у світі

У повідомленні йдеться, що виклики з боку РФ в Європі та в інших частинах викликають стурбованість Вашингтона і Парижа.

"Ллойд Остін запевнив, що США продовжать консультації з Францією з цього та інших питань", - наголошується в заяві.

Міністри також торкнулися теми виклику з боку Китаю.

"Сьогодні, деякі наші суперники намагаються підірвати стабільний і відкритий порядок, який ми підтримуємо. Наприклад, в Індо-Тихоокеанському регіоні Франція є ідеальним партнером США в міру того, як ми зміцнюємо наші спільні інтереси в регіоні", - наводить військове відомство слова Остіна.