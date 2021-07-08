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Росія та Китай нарощують кількість ядерної зброї, - Пентагон

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США , Четвер 08 липня 2021 15:58
Росія та Китай нарощують кількість ядерної зброї, - Пентагон Фото: Пентагон попередив про нові ядерні бомби у Росії та Китаю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з інформацією Пентагону, з 2010 року Росія та Китай продовжують розробляти нові ядерні бомби. США, тим часом зменшує вагомість ядерної зброї у своїй стратегії національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Drive.

У документі, який оприлюднив Пентагон, зазначається, що Російська Федерація та Китай, починаючи з 2010 року, продовжують нарощувати кількість ядерної зброї.

Зокрема, потенційні противники США розробляють й нові типи ядерної зброї. Росія займається модернізацією старих радянських ядерних систем та працює над пусковими установками.

"Вони також розробляють три нові системи ядерної зброї міжконтинентальної дальності; гіперзвуковий плануючий апарат; ядерну крилату ракету наземного базування з ядерною установкою, і автономну підводну торпеду з ядерною установкою та ядерним двигуном", – повідомляє видання.

Китай, зі свого боку:

  • створив мобільну стратегічну міжконтинентальну балістичну ракету;
  • створив ракету шахтного базування;
  • розпочав експлуатацію найсучаснішого підводного човна з ядерними балістичними ракетами.
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Пентагон ядерное оружие Сполучені Штати Америки Російська Федерація Китай
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