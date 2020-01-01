Демонстранти залишили район посольства США в Багдаді

Фото: протести біля будівлі посольства США в Багдаді (twitter.com/post_asia)

Збройні сили Іраку заявили, що у посольства завершилися будь-які форми протесту

Біля будівлі посольства Сполучених Штатів в Багдаді завершилася акція протесту, в зв'язку з чим всі демонстранти залишили район близько американської дипломатичної місії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Збройні сили Іраку заявили, що у посольства завершилися будь-які форми протесту.

"Всі демонстранти відступили, всі намети зібрані, закінчилися будь-які форми протесту, і силові служби Іраку повністю забезпечили безпеку по периметру посольства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. Вони кричали "смерть Америці", палили американські прапори і розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.

Пізніше державний секретар Майк Помпео у зв'язку з протестами біля будівлі дипломатичної місії в Багдаді скасував свої візити в Україну, Узбекистан і ряд інших країн.