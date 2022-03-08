Глава ОДА розповів про ситуацію в Сумській області
Місто Лебедин перебуває в облозі. Російські окупанти вдаються до знущань над цивільним населенням.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.
За словами Живицького, багато населених пунктів колишнього Лебединського районі наразі перебувають без електроенергії, води та зв’язку.
"Наприклад, село Ворожба, Лебединського району, там людей виводять на вулиці з власних будинків та підпалюють будинки і заставляють людей дивитися, як горить їхнє житло. Грабують, вбивають, мародерствують. Таке враження, ніби вони прийшли сюди лише знущатися над українцями", - заявив Живицький.
Нагадаємо, РБК-Україна оновлювює інформацію щодо ситуації у Сумах 8 березня.
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