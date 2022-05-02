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Голова Одеської ОВА підтвердив ракетні обстріли мосту через Дністровський лиман

Фото: голова Одеської ОВА Максим Марченко (lan_od)
Автор: Наталія Юрченко

Голова Одеської ОВА Максим Марченко підтвердив, що російська війська 2 травня обстріляли міст через Дністровський лиман. Окупанти випустили ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Марченка в Telegram.

"Противник знову здійснив удар по мосту через Дністровський лиман. Дякувати богу, ніхто не постраждав", - заявив він.

Крім того, очільник області підтвердив знищення двох ворожих катерів типу "Раптор" біля острова Зміїний. Українські військові ліквідували цілі за допомогою БПЛА "Байрактар".

Також в Одеській області підрозділами ППО було ліквідовано російський ударний безпілотний літальний апарат.

Нагадаємо, сьогодні окупанти втретє вдарили по мосту через Дністровський лиман в Одеській області.

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