Голова Одеської облради передумав звільнятися

Голова Одеської обласної ради Анатолій Урбановський вирішив відкликати свою заяву про досточном припинення повноважень на посаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Як повідомляється, таке рішення Урбанський прийняв після перерви на сесії, на якій намагалися відправити у відставку заступників голови облради Юрія Димчогло і Олега Радковського.

"Раз ви не можете мене провести (у відставку -, ред.), всі депутати хочуть, щоб я залишився - я залишаюся. Не думав, що так феєрично будете просити мене залишитися на посаді", - заявив Урбановський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Одеській обласній раді. Біля кабінету голови облради Анатолія Урбанського сиділи співробітники правоохоронних органів і нікого не пропускали. За їх словами, в кабінеті проходив обшук.

Раніше вранці 16 серпня позачергова сесія Одеської обласної ради розпочалась із бійки. На сесії мають обрати нового голову замість Урбанського, який обраний у Верховну раду.

Зазначимо, голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський був обраний народним депутатом в окрузі №143.