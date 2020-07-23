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Глава ОБСЄ привітав домовленість про припинення вогню на Донбасі

Відень, Четвер 23 липня 2020 16:37
Глава ОБСЄ привітав домовленість про припинення вогню на Донбасі
Фото: Еді Рама flickr com bledstrategicforum
Автор: Роман Калиниченко

Реальне припинення вогню допоможе встановити мир в регіоні

Діючий голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама привітав досягнуту на засіданні ТКГ в Мінську домовленість про припинення вогню на Донбасі. Цей крок наближає встановлення миру в регіоні.

Відповідну заяву опубліковано на сайті ОБСЄ.

"Ця угода є важливим кроком до повного, стійкого і всеосяжного припинення вогню, а також виконання одного з основних висновків Паризького саміту в Нормандії. Довгоочікуване реальне припинення вогню, безумовно, полегшить труднощі, з якими стикається цивільне населення в зоні конфлікту", - заявив Рама.

Голова ОБСЄ висловив підтримку зусиллям в рамках ТКГ і наголосив на необхідності і в подальшому спиратися на продемонстровану політичну волю. Рама закликав сторони до повного виконання мінських угод і висновків, досягнутих на Нормандському саміті в грудні 2019 року.

Також чиновник заявив, що сприяння мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі є головним пріоритетом головування Албанії в ОБСЄ у 2020 році.

"Ми будемо і надалі підтримувати поліпшення положення в області безпеки і полегшення труднощів цивільного населення, постраждалого в результаті конфлікту на сході України", - додав глава ОБСЄ.

Нагадаємо, вчора Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

РБК-Україна писало, про що саме домовилася ТКГ і які конкретно заходи будуть застосовуватися для припинення вогню на Донбасі.

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