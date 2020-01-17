Глава ОБСЄ відвідає Україну

Чинний голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), прем'єр-міністр і міністр європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рама відвідає Україну з офіційним робочим візитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляється, Рама пробуде в Україні з 19 по 21 січня.

"20 січня планується зустріч міністра закордонних справ України В. Пристайко з чинним головою ОБСЄ Е. Рамою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Еді Рама повідомляв, що перший його візит у якості глави ОБСЄ буде в Україну. При цьому він зазначив, що ситуація в Україні залишається нагальним викликом безпеки в Європі.

Крім того, 1 січня Албанія почала головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Мандат Албанії на посту глави ОБСЄ розрахований на один рік, у 2021 році її ротації змінить Швеція.

Раніше прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявляв, що під час Албанського головування в ОБСЄ у 2020 році конфлікт в і навколо України буде пріоритетним питанням в порядку денному організації.