Глава ОБСЄ відреагував на заборону росіянам спостерігати за виборами в Україні

Лайчак і глава МЗС України Павло Клімкін провели телефонну розмову

Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак выразил сожаление по поводу принятого в Украине закона, запрещающего участие международных наблюдателей от РФ на украинских выборах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД Словакии.

Сообщается, что Лайчак и глава МИД Украины Павел Климкин провели телефонный разговор.

"Независимость, беспристрастность и профессионализм мониторинга выборов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ имеют решающее значение. Я убежден, что запрос БДИПЧ об аккредитации всех его наблюдателей отвечает интересам ОБСЕ, Украины и ее народа", - заявил после разговора Лайчак.

Он призвал представителей украинской власти "искать все возможные решения", которые позволили бы аккредитовать всех наблюдателей БДИПЧ на выборах.

Напомним, в Украину на выборы должны были приехать с российской стороны Кристина Богданова и Елизавета Борисова, но 7 февраля Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине и вскоре РФ заявила, что не отправит своих наблюдателей.

В БДИПЧ отреагировали на такую позицию Украины и выразили сожаление по этому поводу. Также спецпредставитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер прокомментировал решение Украины в отношении российских наблюдателей на президентских выборах. Он несколько раз менял свою позицию. Сначала Волкер писал в Twitter, что российские наблюдатели должны присутствовать на выборах, а потом заявил, что беспокойство Киева является весьма реальным, поскольку Россия является страной-агрессором.