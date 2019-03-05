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Глава НКЦПФР розповів про невиконання парламентом умов МВФ

Новини » Економіка    05.03.2019 - 14:26
Глава НКЦПФР розповів про невиконання парламентом умов МВФ
Фото: Тімур Хромаєв (www.nssmc.gov.ua)

Реформи на фондовому ринку гальмуються у Верховній раді

На сьогоднішній день Україна не виконала жоден зі структурних маяків програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Про це голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тімур Хромаєв написав на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадав Хромаєв, сьогодні в Києві почала роботу місія МВФ яка в тому числі оцінить прогрес в розвитку національних ринків капіталу.

"Що ми можемо показати нашим кредиторам? Нічого. Жоден галузевий структурний маяк не виконаний", - написав він.

Хромаєв заявив, що у Верховній раді гальмується декілька важливих законопроектів, зокрема, №2413а, про "спліт", №6303д щодо посилення інституційної спроможності НКЦПФР в захисті прав інвесторів, №9035 - про деривативи та фінансові ринки.

Глава НКЦПФР розповів про невиконання парламентом умов МВФ

Як повідомляло РБК-Україна, технічна команда у складі кількох фахівців Міжнародного валютного фонду відвідає Київ упродовж 5-13 березня 2019 року.

Нагадаємо, у 2018 році на організованому ринку України обсяги торгів цінними паперами склали 260,866 млрд грн. В тому числі, обсяги торгів акціями склали 1,180 млрд грн (0,45%), корпоративними облігаціями - 10,267 млрд грн (4%), ОВДП - 245,733 млрд грн (94,1%), іншими цінними паперами - 3,685 млрд грн (1,4%).

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