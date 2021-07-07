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Глава НКРЕКП вдався до телефонного права для незаконного впливу на держкомпанії, - нардеп

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Київ, Середа 07 липня 2021 11:49
Глава НКРЕКП вдався до телефонного права для незаконного впливу на держкомпанії, - нардеп Фото: Валерій Тарасюк (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна


Керівник НКРЕКП Валерій Тарасюк дав незаконну вказівку державним генеруючим компаніям подавати максимальні цінові заявки с 16:00 до 24:00, щоб ціна електроенергії на РДН піднялася вище 1 грн/кВт година.

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко у Facebook.

"За інформацією, якою я володію, голова НКРЕКП особисто телефонує керівникам енергокомпаній та вимагає від них не ринкової поведінки, шантажуючи можливим величезним впливом на їх життєдіяльність", - повідомив нардеп.

За його словами, державні компанії отримали пряму вказівку від Тарасюка піднімати ціни строго з 16:00 до 24:00, щоб індекс РДН на 8 липня був не нижче 1 грн/кВт година.

На його думку, рішення Тарасюка особисто переконувати держкомпанії діяти за вказівкою НКРЕКП є грубим порушенням закону і має бути негайно розслідувано компетентними органами.

"Нав’язування ліцензіатам цінову політику в такий спосіб - грубе і неприкрите порушення закону про НКРЕКП, що має стати предметом для розслідування", - додав Кучеренко.

Нагадаємо, в липні загострилася криза в енергетиці, яка призвела до різкого падіння цін нижче собівартості виробництва.

За інформацією Міністерства енергетики, причиною стали цінові маніпуляції трейдерів.

6 липня відбулася нарада в Міненерго, за результатами якої міністр Герман Галущенко вкотре закликав регулятор НКРЕКП припинити махінації трейдерів та посередників на енергоринку.

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