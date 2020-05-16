Голова НБУ спрогнозував ситуацію на валютному ринку після карантину

Національний банк України (НБУ) не очікує значних коливань курсу долара до гривні після завершення урядового карантину. Відповідну заяву зробив голова НБУ Яків Смолій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Смолія виданню ВВС News Україна.

Як зазначив Смолій, у НБУ не очікують, що після завершення карантину "усі побіжать купувати долари".

За його прогнозом, в першу чергу населення почне витрачати кошти, які в них ще є, бо є певний відкладений попит.

"Хоча попит буде залишатися ще досить пригніченим, ми більше очікуємо на певне збільшення споживання, якщо порівняти з карантином, а не на збільшення валютних накопичень чи валютних операцій", - сказав він.

Водночас, як зазначив Смолій, НБУ навчився справлятися з коливаннями курсу. "Як ви бачили, у березні, коли був певний ажіотаж, ми виходили на ринок з інтервенціями. Ми продали більше 2 млрд доларів, щоб стримати ці ажіотажні настрої", - додав він.

За його словами, сьогодні курс навіть трохи укріпився і НБУ викуповує долари на ринку в міжнародні резерви.

"За другий квартал ми викупили майже мільярд доларів, тобто тренд розвернувся у зворотному напрямку. Ми вміємо працювати з ринком так, щоб не було різких коливань, якщо вони раптом почнуться", - додав він.

Нагадаємо, голова Національного банку України Яків Смолій під час звіту у Верховній раді 13 травня заявив, що чиста пропозиція валюти зараз навіть вище, ніж було у лютому, до спалаху епідемії коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 12-15 травня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 161,5 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.