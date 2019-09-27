Голова НБУ назвав перешкоди для співпраці України з МВФ

Голова Національного банку (НБУ) Яків Смолій прокоментував завершення візиту місії Міжнародного валютно фонду, яка працювала в Києві 12-26 вересня. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

На думку Смолія, МВФ може буди занепокоєний тиском на керівництво НБУ, яке проводить реформи. Також предметом розгляду в офісі МВФ у Вашингтоні стане збереження фінансової стабільності, "яка залежить від перебігу низки судових процесів в Україні".

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду знаходилася в Києві 12-26 вересня. Місія розпочала обговорення щодо нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. У заяві фонду за підсумками візиту йдеться про те, що обговорення нової програми триватимуть найближчими тижнями.

За підсумками візиту МВФ також дав рекомендації Україні щодо проведення реформ. Як зазначається в заяві, реформи передбачають встановлення міцного верховенства права, в тому числі за допомогою судової реформи, та рішучу боротьбу з корупцією.