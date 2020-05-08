Глава НБУ назвав чотири цілі під час коронакризи

Дії Національного банку України під час коронакризи були направлені на чотири основних мети. Про це сказав голова НБУ Яків Смолій під час онлайн-засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як зазначив Смолій, першою метою було - зберегти здоров'я всіх, користується фінансовими послугами і тих, хто має справу тільки з готівкою.

"Друге - це забезпечити якісну і безперебійну роботу фінансової системи під час карантину", - сказав він.

Третій метою було підтримати економіку доступними грошовими ресурсами.

"І четверте - створити умови, при яких після завершення карантину економіка швидко відновить зростання", - повідомив він.

"І зараз, коли два місяці карантину вже позаду, ми можемо з упевненістю сказати, що нам це вдалося", - сказав Смолій.

Глава НБУ зазначив, що коронакриза - перша в історії України криза, "коли немає банкрутств банків, немає сплеску інфляції, немає катастрофічного падіння міжнародних резервів, немає довгих черг вкладників біля банкоматів".

Нагадаємо, за даними НБУ, перший місяць карантинних заходів, запроваджених урядом для боротьби з коронавірусом, українська економіка та банківська система пройшли досить спокійно.

За прогнозом НБУ, внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році. Вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться впродовж II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).