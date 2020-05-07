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НБУ констатував зниження рівня фінансового стресу

Новини » Фінансова криза 2020     07.05.2020 - 13:33
НБУ констатував зниження рівня фінансового стресу
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Україна поки проходить кризу досить спокійно

Індекс фінансового стресу, який вимірює Національний банк України, продовжує знижуватися. Про це йдеться в тижневому огляді банківського сектору НБУ від 6 травня 2020 року.

Як зазначається в огляді, надалі знижуються корпоративний та банківський субіндекси, найпомітніше - корпоративний, зокрема через зниження дохідності цінних паперів.

НБУ констатував зниження рівня фінансового стресуbank.gov.ua

У НБУ констатують, що відплив строкових гривневих депозитів та валютних коштів населення наприкінці квітня припинився. Він був обмеженішим порівняно із кризами 2008 та 2014 років.

НБУ констатував зниження рівня фінансового стресу

bank.gov.ua

За даними НБУ, сплеск вартості гривневих корпоративних кредитів у березні до кінця квітня був повністю компенсований, ставки повернулися на рівень початку березня. Цьому сприяло рішення НБУ про зниження облікової ставки на 2 в. п. до 8%.

Понад 96% банкоматів та 77% відділень банків працюють в штатному режимі, йдеться в огляді.

Нагадаємо, за даними НБУ, перший місяць карантинних заходів, запроваджених урядом для боротьби з коронавірусом, українська економіка та банківська система пройшли досить спокійно.

За прогнозом НБУ, внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році. Вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться впродовж II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).

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