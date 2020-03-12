Глава НБУ назвав базовий сценарій відносин з МВФ

Національний банк очікує схвалення Радою директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) нової програми з Україною. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як нагадав Смолій, новий уряд України підтвердило плани продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Ми вже говорили про те, що залишилося кілька технічних питань, формулювання відповідних законів. Безумовно, наш базовий сценарій орієнтований на те, що у нас продовжиться співпраця з МВФ", - додав він.

Нагадаємо, в грудні 2019 року глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна вже виконала ряд умов Міжнародного валютного фонду (МВФ), однак деякі з них залишаються на порядку денному. За його словами, це закон про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони знаходяться в стадії ліквідації у Фонді гарантування, а також створення єдиних юридичних осіб податкової та митної служби. Як зазначив Смолій, також активно обговорювався законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, міністр фінансів Ігор Уманський під час зустрічі з постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом заявив, що безумовним пріоритетом для України є продовження активної співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Зазначимо, представник МВФ Джеррі Райс 13 лютого заявив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжує діалог з владою України за новою програмою розширеного фінансування (EFF) на 5,5 млрд доларів.