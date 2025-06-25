Глава Нацразведки США обвинила СМИ в подрыве авторитета Трампа: при чем здесь Иран

По словам Габбард, новые разведданные подтверждают, что ядерные объекты Ирана, по которыми ударили США, были уничтожены. Она уточнила, что если иранцы решат восстановить их, "им придется полностью перестроить все три объекта (Натанз, Фордо, Исфахан), что, вероятно, займет годы".

"Пропагандистские СМИ прибегли к своей обычной тактике: выборочно публиковать фрагменты незаконно просочившихся секретных разведывательных оценок (намеренно умалчивая о том, что оценка была написана с "низкой степенью уверенности"), чтобы подорвать авторитет президента Трампа и смелых военнослужащих", - добавила глава Нацразведки.

Она уточнила, что американские удары по Ирану стали "исторической миссией по обеспечению безопасности американского народа".