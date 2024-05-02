Глава Нацбанка посчитал, покроют ли активы РФ убытки Украины от войны

Как пояснил Пышный, сумма замороженных активов страны-террориста составляет около 300 млрд долларов.

"Точная цифра нигде не звучит. Она всегда звучит с определенным диапазоном: 260-280-300, в зависимости от стран. Но мы можем понять общий объем. Это около 300 млрд долларов", - заметил глава НБУ.

По словам Пышного, Украина рассматривает замороженные активы России как источник покрытия ущерба, который был нанесен и будет нанесен во время войны.

Согласно "скорой" оценке Всемирного банка, по состоянию на конец 2023 года, полномасштабная война нанесла Украине ущерб в 500 млрд долларов. В связи с этим замороженных активов не хватит для их покрытия.

"Но мы рассчитываем, что это будет источником соответствующих средств, которые потребуются Украине и для сопротивления, и для компенсаций", - отметил Пышный.

Замороженные активы России

После начала полномасштабной войны Запад заморозил около 300 млрд долларов российских активов. Конфисковать их не удалось из-за юридических, а также репутационных рисков. Впрочем, этот вопрос продолжает подниматься.

В середине апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис предполагал, что замороженные активы врага могут использовать в качестве залога для предоставления Украине кредитов.

Недавно подписанный главой Белого дома Джо Байденом закон о поддержке Украины также разрешает его администрации конфисковать замороженные активы России в пользу Украины. Речь идет об около 5 млрд долларов. Впрочем, как пишут СМИ, Штаты, вероятно, не сделают этого без согласия со стороны других членов G7 и Европейского союза (ЕС).

Тем временем страны G7 планируют поднять вопрос замороженных активов до ближайшего саммита, который запланирован на июнь.