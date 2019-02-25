Глава НАЗК назвав найпоширеніше порушення у фінансуванні партій

НАЗК з кожним кварталом виявляє все менше і менше порушень

На сегодняшний день 274 политические силы подают в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) квартальные финансовые отчеты о своей деятельности. Об этом глава НАПК Александр Мангул сказал в интервью РБК-Украина.

Мангул отметил, что в отчетах есть нарушения и самое распространенное из них: лицо, которое делает взносы на деятельность политической партии, имеет налоговый долг. "Это запрещено законом", - добавил он.

При этом глава НАПК заявил, что некоторые из партий ответственно сами перепроверяют наличие или отсутствие налогового долга у лица, которое делает взнос в партийную кассу.

"Если они устанавливают такой факт, то возвращают деньги. Если же такой факт устанавливаем мы, это грозит партии штрафом за административное правонарушение. Соответствующий протокол направляется в суд, и он уже принимает решение", - добавил он.

При этом Мангул констатировал, "что каждый новый квартал особенно крупные политические силы допускают все меньше и меньше неточностей".

Как сообщало РБК-Украина, Национальное агентство по предотвращению коррупции по отчетам политических партий в третьем квартале 2018 года составило и направило 221 административный протокол.

Напомним, в январе 2019 года НАПК распределило средства из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в первом квартале этого года.