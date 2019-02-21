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НАЗК направило до суду понад 200 протоколів щодо звітів політпартій

Новини » Політика    21.02.2019 - 10:32
НАЗК направило до суду понад 200 протоколів щодо звітів політпартій
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Найбільше протоколів складено за порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку партії

За звітами політичних партій у третьому кварталі 2018 року Національне агентство з запобігання корупції склало і направило 221 адміністративний протокол. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Так, усього 276 партій подали до агентства звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІІ квартал 2018 року.

За виявленими у звітах фактами порушень НАЗК склало й направило до органів суду 221 адміністративний протокол:

  • 172 - за порушення встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку партії;
  • 47 - за порушення встановленого порядку або строків подання звіту політичної партії або подання фінзвіту, оформленого з порушенням встановлених вимог;
  • 2 - за невиконання законних вимог (приписів) нацагентства.

"Проте це не остаточні цифри, оскільки робота над складанням адміністративних протоколів триває. Наразі можна зазначити, що найбільша кількість правопорушень - це порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, і відповідно, адміністративні протоколи складені на внескодавців партії", - зазначили у НАЗК.

Так, відповідно до звітів, парламентська партія "ВО "Батьківщина" отримала найбільше внесків на фінансування статутної діяльності у ІІІ кварталі: загальна сума отриманих від фізичних і юридичних осіб коштів становить 79 079 273,00 грн. Серед позапарламентських партій найбільше внесків зробили прихильники на підтримку  політичної партії "Основа": партія отримала від фізичних осіб 16 525 828,71 грн.

Найбільше коштів на заробітну плату віддали дві парламентські партії - "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" (16 641 495,49 грн та 8 595 887,05 грн відповідно).

"Безумовним лідером за витратами на пропагандистську діяльність у ІІІ кварталі стала  політична партія "ВО "Батьківщина" - 73 331 822,90 грн. Серед позапарламентських партій найбільше на пропагандистську діяльність витратили у партії "Основа" -  13 248 462,88 грн", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше агентство продовжило строк подачі звітів політичних партій до 11 лютого 2019 року. Відзначимо, раніше були перевірені 276 фінансових звітів за III квартал 2018 року, виявлені порушення у звітах 43 політичних партій.

Як писало РБК-Україна раніше, НАЗК розподілило кошти з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій у першому кварталі цього року.

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