НАЗК направило до суду понад 200 протоколів щодо звітів політпартій

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Найбільше протоколів складено за порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку партії

За звітами політичних партій у третьому кварталі 2018 року Національне агентство з запобігання корупції склало і направило 221 адміністративний протокол. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Так, усього 276 партій подали до агентства звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІІ квартал 2018 року.

За виявленими у звітах фактами порушень НАЗК склало й направило до органів суду 221 адміністративний протокол:

172 - за порушення встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку партії;

47 - за порушення встановленого порядку або строків подання звіту політичної партії або подання фінзвіту, оформленого з порушенням встановлених вимог;

2 - за невиконання законних вимог (приписів) нацагентства.

"Проте це не остаточні цифри, оскільки робота над складанням адміністративних протоколів триває. Наразі можна зазначити, що найбільша кількість правопорушень - це порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, і відповідно, адміністративні протоколи складені на внескодавців партії", - зазначили у НАЗК.

Так, відповідно до звітів, парламентська партія "ВО "Батьківщина" отримала найбільше внесків на фінансування статутної діяльності у ІІІ кварталі: загальна сума отриманих від фізичних і юридичних осіб коштів становить 79 079 273,00 грн. Серед позапарламентських партій найбільше внесків зробили прихильники на підтримку політичної партії "Основа": партія отримала від фізичних осіб 16 525 828,71 грн.

Найбільше коштів на заробітну плату віддали дві парламентські партії - "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" (16 641 495,49 грн та 8 595 887,05 грн відповідно).

"Безумовним лідером за витратами на пропагандистську діяльність у ІІІ кварталі стала політична партія "ВО "Батьківщина" - 73 331 822,90 грн. Серед позапарламентських партій найбільше на пропагандистську діяльність витратили у партії "Основа" - 13 248 462,88 грн", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше агентство продовжило строк подачі звітів політичних партій до 11 лютого 2019 року. Відзначимо, раніше були перевірені 276 фінансових звітів за III квартал 2018 року, виявлені порушення у звітах 43 політичних партій.

Як писало РБК-Україна раніше, НАЗК розподілило кошти з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій у першому кварталі цього року.