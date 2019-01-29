Южаніна закликала власників "євроблях" поквапитися з розмитненням

Продовжувати дію законів про пільгового розмитнення "євроблях" ніхто не буде

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, депутат от БПП Нина Южанина призвала владельцев автомобилей на еврономерах поторопиться их растаможить. Об это она сказала в интервью РБК-Украина "Нина Южанина: Некоторые таможни саботировали растаможку авто на еврономерах".

"Те, кто желает растаможить авто в установленные законом сроки, успеет это сделать. Никаких разговоров о продолжении, переносе или изменении этих сроков идти не может", - сказала она.

При этом Южанина отметила, что "с экономической точки зрения нецелесообразно уплачивать таможенные платежи за автомобиль, которому больше 15 лет и который при покупке стоил недорого".

Комментируя принятые в ноябре 2018 года законы о льготном растаможивании автомобилей на еврономерах, она заявила, что они дали "возможность человеку пройти таможенное оформление и поставить автомобиль на учет в Украине".

"Ни одна политическая сила, которая сможет прийти в следующий парламент, если она будет отвечать в том числе за бюджет страны, не сможет принять более либеральный закон, чем принятый сейчас", - добавила глава парламентского комитета.

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

Отметим, 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

С 24 мая владельцы авто с иностранной регистрацией, которые вовремя не осуществили их таможенное оформление, будут платить штрафы по 170 тыс. гривен.

По данным Минфина, в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах.