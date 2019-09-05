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Голова НАБУ розповів про передачу перших справ до ВАКС

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НАБУ передасть ВАКС справу міністра екології

Однією з перших справ, яку Національне антикорупційне бюро (НАБУ) передасть до Вищого антикорупційного суду (ВАКС), буде стосуватись справи міністра екології. Про це заявив голова НАБУ Артем Ситник у день запуску вищого антикорупційного суду, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ситника, наразі справа щодо міністра екології перебуває на етапі завершення. Він додав, що разом з цією справою до ВАКС передадуть ряд інших.

"Зараз на стадії завершення розслідування справа щодо заступника міністра екології. Якраз буде передаватись і ряд інших. Все залежить від того, як швидко сторона захисту буде ознайомлена з матеріалами справи", - розповів Ситник

З його слів, НАБУ сьогодні розпочне передавати перші документи в Вищий антикорупційний суд

"Сьогодні ми, сподіваюсь, почнемо здавати перші документи в Вищий антикорупційний суд. Якраз побачимо, як ми будемо працювати", - заявив Ситник.

Нагадаємо, раніше голова ВАКС Олена Танасевич заявляла, що до антикорупційного суду передадуть понад 3 тис. кримінальних проваджень, які зараз перебувають на розгляді місцевих судів. Також вона додала, що лише по 190 провадженням досудове розслідування завершувало НАБУ під процесуальним керівництвом САП.

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