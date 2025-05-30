Фидан заявил про "раздорожье" в войне в Украине
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что стороны подходят к "раздорожью" в войне в Украине. Или мир будет достигнут до конца 2025 года или война будет продолжаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его заявление на пресс-конфернцию с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
"В войне мы подходим к раздорожью. 16 мая, как знаете, были переговоры, и как я там отметил, перед нами два пути. Либо мы закроем глаза на продолжение этой войны, либо до конца этого года достигнем постоянного мира", - сказал он.
По словам Фидана, Турция считает единственным путем немедленное достижение мира и перемирия, справедливого и постоянного мира и с начала войны президент Турции прилагает большие усилия.
"И как результат этих усилий он как нам поручил, так и ведет постоянную коммуникацию с международными партнерами. И можно сказать, что мы можем время от времени достигать определенных результатов. И переговоры 16 мая придали новый импульс мирному процессу по перемирию и завершению войны. Ожидания возросли. Стамбульские переговоры мы рассматриваем как новое начало", - отметил глава МИД Турции.
Он отметил, что быстрая реализация договоренности по обмену пленных "тысяча на тысячу" доказала, что переговоры могут привести к конкретным результатам.
"Мы хотим, чтобы импульс, который был в Стамбуле, продолжался. И верим, что с привлечением различных партнеров, которые имеют разные возможности и мнения, это усилит фундамент переговоров", - констатировал он.
Переговоры Украины и России
16 мая в Турции состоялась первая за несколько лет встреча представителей Украины и России, во время которой обсуждались возможные пути завершения войны.
В тот же день в Турцию прибыл президент Украины Владимир Зеленский, выразив готовность к личной встрече с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако Путин проигнорировал эту инициативу и не согласился на встречу.
По итогам переговоров делегации договорились подготовить письменные предложения по условиям возможного прекращения огня. Недавно Россия выступила с инициативой провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле.
Напомним, что 26-27 мая, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посещал Россию. Там у него состоялась встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, российским коллегой Сергеем Лавровым и главой российской делегации для переговоров с Украиной Владимиром Мединским. К тому же ранее сообщалось, что Фидан прибудет с визитом в Украину 29-30 мая.
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