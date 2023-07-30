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Глава МИД Словакии раскритиковал Сийярто за его жалобы о войне в Украине

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Братислава, Воскресенье 30 июля 2023 17:21
Глава МИД Словакии раскритиковал Сийярто за его жалобы о войне в Украине Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский подверг критике своего венгерского коллегу Петера Сийярто за его высказывания о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу словацкого министра.

Что сказал Сийярто

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач разместил в Twitter видео, на котором Сийярто жаловался на поддержку Украины со стороны Евросоюза в войне с РФ. Венгерский министр заявлял, что ЕС якобы готовится, что война в Украине продлится еще четыре года.

"ЕС считает, что война в Украине продлится еще четыре года. Сколько людей погибнет за эти четыре года? Сколько венгров погибнет за четыре года? И сколько еще разрушений будет создано за четыре года, которые потом кому-то придется ликвидировать", - сказал он.

Что ему ответил Влаховский

Словацкий министр прокомментировал видео с жалобами Сийярто на своей странице в Twitter. Он призвал венгерского дипломата не говорить, что думают другие люди, прежде чем спросить их.

"ЕС состоит из 27 стран. Я не помню никаких дебатов, когда мы говорили, что война продлится 4 года. Война может прекратиться завтра. ЕС не является проблемой, Россия является проблемой", - напомнил венгерскому коллеге Влаховский.

Позиция Венгрии по поводу войны

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

Как писало РБК-Украина, в июле Венгрия выступила против предложения Евросоюза создать долгосрочный фонд на 20 млрд евро для поддержки армии Украины. Будапешт хочет, чтобы украинские власти сначала отменили санкции против венгерского OTP Bank.

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