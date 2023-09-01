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Глава МИД Швеции уверен в ратификации Турцией заявки на вступление в НАТО в октябре

Фото: Швеция может вступить в НАТО в октябре (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Турция должна ратифицировать членство Швеции в НАТО, когда парламент вновь соберется в октябре, как было согласовано с президентом Тайипом Эрдоганом на июльском саммите альянса.

Об этом сказал министр иностранных дел Тобиас Бильстрем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Шведское правительство летом не получало никаких сигналов, кроме того, что карты, которые были выложены тогда, являются действительными и сейчас в этом вопросе, и что заявление, сделанное в Вильнюсе, все еще актуально", - заявил он.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в прошлом году в ответ на вторжение России в Украину, и большинство членов альянса быстро ратифицировали ее заявку.

Но Турция отказалась, ссылаясь на опасения по поводу сотрудничества в сфере безопасности.

После нескольких месяцев давления президент Турции Тайип Эрдоган заявил после саммита НАТО в Вильнюсе в июле, что направит ратификацию заявки Швеции на вступление в парламент в октябре, когда он вновь соберется после летних каникул.

Но даже тогда нет никакой гарантии, что Швеция получит зеленый свет.

Турция хочет больше действий в отношении тех, кого она считает боевиками, живущими в Швеции, в основном членами запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) и группировки, которую Анкара обвиняет в организации неудавшегося государственного переворота в 2016 году.

Напряженность в отношениях с Турцией также усилилась из-за демонстраций в Швеции, где протестующие сожгли Коран, что привело в ярость многих мусульман.

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