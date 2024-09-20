Глава МИД Польши попытался оправдать свое скандальное заявление о Крыме

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе во время визита в Киев Сикорский заявил о том, что одним из вариантов в контексте Крыма является передача полуострова под мандат ООН. Это, по словам польского чиновника, было бы необходимо "для проведения честного референдума".

После этого глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул, что такое предложение министра иностранных дел Польши является недопустимым.

Как отметил Чубаров, фактически польский чиновник предложил Украине отдать Крым России.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины добавили, что Крым всегда будет украинским и в этом вопросе не допускаются компромиссы.

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