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Глава МИД Польши подписал ноту о репарациях от Германии за Вторую мировую войну

Фото: министр иностранных дел Польши Збигнев Рау (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал дипломатическую ноту в адрес Германии. В ней идет речь о взыскании репараций за Вторую мировую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

"Дипломатическая нота, которую я только что подписал, будет передана в Министерство иностранных дел Германии", - сказал министр.

Рау объяснил, что Польша ожидает от Германии конкретных действий для урегулирования вопроса выплат за материальный и нематериальный ущерб в связи с оккупацией. По его словам, репарации включают компенсации жертвам и членам их семей.

Что требует Польша

Напомним, недавно в Польше заявили, что будут официально требовать от Германии репараций за Вторую мировую войну. Эксперты представили доклад о потерях в связи с оккупацией в 1939-1945 годах.

Итоговая сумма репараций составляет 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов).

При этом в Германии заявили, что не будут выплачивать репарации. В МИД подчеркнули, что Польша отказалась от репараций в 1953 году и несколько раз подтверждала решение.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна будет и дальше требовать репараций за Вторую мировую и не только от Германии, но и от России.

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