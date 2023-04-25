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Глава МИД Польши упрекнул Францию за блокировку плана закупок снарядов для Украины

Новина українською →
Люксембург, Вторник 25 апреля 2023 14:21
Глава МИД Польши упрекнул Францию за блокировку плана закупок снарядов для Украины Фото: министр иностранных дел Украины Польши Збигнев Рау (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша выступила за срочную передачу боеприпасов Украине для борьбы с российской агрессией и призвала ЕС покупать снаряды там, где это можно сделать быстрее.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Польши Збигнев Рау, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskieradio.

Глава МИД Польши отметил, что во время встречи министры стран Евросоюза обсудили план совместных закупок для украинской армии артиллерийских снарядов. Рау заявил, что ЕС должен как можно быстрее прийти к согласию по трехкомпонентному плану для предоставления Украине миллиона боеприпасов.

По предварительной информации, ЕС не может принять план из-за второй части, предусматривающей закупку снарядов. Франция блокирует процесс и настаивает, чтобы боеприпасы покупали только у европейских компаний или использующих европейские комплектующие.

Глава МИД Польши упрекнул Францию и заявил, что Украину нужно обеспечить боеприпасами срочно.

"Боеприпасы для Украины нужно покупать там, где их можно купить... Конечно, европейским производителям следует предоставлять приоритет, но сейчас мы должны помочь Украине, покупая (боеприпасы, - ред.) везде, где это возможно, и такого мнения придерживалось абсолютное большинство министров иностранных дел ЕС", - сказал он.

Также польский министр отметил, что ЕС продолжает обсуждать 11-й пакет санкций против России. По его словам, он будет принят не раньше мая.

Рау подчеркнул, что Польша выступает за введение запрета на импорт российских алмазов, а также санкций против причастных к депортации украинских детей.

Напомним, 20 марта страны-члены ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов в год.

Вчера глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, что глава МИД будет искать скорый компромисс по порядку совместного заказа боеприпасов для Украины.

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