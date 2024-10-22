ua en ru
Ср, 23 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава МИД Польши допустил выдворение посла РФ и назвал условие

Варшава, Вторник 22 октября 2024 22:50
UA EN RU
Глава МИД Польши допустил выдворение посла РФ и назвал условие Фото: Радослав Сикорский, глава МИД Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша может выдворить посла России Сергея Андреева. Это возможно при условии новых диверсий Москвы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире TVP Info.

Он отметил, что Россия совершает против Польши гибридные атаки - это касается распространения дезинформации, кибератак на госучреждения и польские компании, незаконного пересечения польской границы и диверсий по всей стране.

Как напомнил Сикорский, Польша уже ввела ограничения на передвижения российских дипломатов по стране. В частности, сотрудники посольства в Варшаве могут передвигаться только в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы - только в тех воеводствах, где они находятся в должности. Это необходимо, чтобы затруднить им действия, несовместимые с их дипломатическим статусом.

"Если мы выгоним посла, они, конечно, сделают то же самое. Этого пока не произошло, но если диверсии продолжатся, исключать это нельзя", - подчеркнул глава МИД.

Скандал с послом Польши

Напомним, в марте во время очередного массированного удара россиян по Украине одна из ракет залетела в воздушное пространство Польши. На этом фоне российского посла вызвали в МИД Польши.

Но он не явился в ведомство, где ему хотели вручить ноту протеста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша Посольство РФ
NEWS
Пересмотр решений, проверки и не только. Зеленский утвердил ряд указов по МСЭК
Пересмотр решений, проверки и не только. Зеленский утвердил ряд указов по МСЭК
DAILY
Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ