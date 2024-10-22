Глава МИД Польши допустил выдворение посла РФ и назвал условие
Польша может выдворить посла России Сергея Андреева. Это возможно при условии новых диверсий Москвы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире TVP Info.
Он отметил, что Россия совершает против Польши гибридные атаки - это касается распространения дезинформации, кибератак на госучреждения и польские компании, незаконного пересечения польской границы и диверсий по всей стране.
Как напомнил Сикорский, Польша уже ввела ограничения на передвижения российских дипломатов по стране. В частности, сотрудники посольства в Варшаве могут передвигаться только в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы - только в тех воеводствах, где они находятся в должности. Это необходимо, чтобы затруднить им действия, несовместимые с их дипломатическим статусом.
"Если мы выгоним посла, они, конечно, сделают то же самое. Этого пока не произошло, но если диверсии продолжатся, исключать это нельзя", - подчеркнул глава МИД.
Скандал с послом Польши
Напомним, в марте во время очередного массированного удара россиян по Украине одна из ракет залетела в воздушное пространство Польши. На этом фоне российского посла вызвали в МИД Польши.
Но он не явился в ведомство, где ему хотели вручить ноту протеста.
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