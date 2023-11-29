RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Германии призвала создать над Украиной "зимний щит"

Фото: Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Союзники Киева по всему миру должны создать над Украиной "оборонительный щит", чтобы оградить ее от российских атак в зимний период.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Целью России снова является гражданская инфраструктура", - сказала она в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Подобные атаки призваны лишить украинцев зимой электричества и теплой воды, пояснила Бербок.

Берлин уже предоставил Киеву электрогенераторы и комплексы ПВО Patriot, сообщила глава германского внешнеполитического ведомства, призвав и других союзников Украины по всему миру последовать этому примеру.

Помощь Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В ноябре спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в скором времени Украина получит еще один зенитно-рекетный комплекс Patriot от Германии. Сейчас на боевом дежурстве есть два дивизиона этой ПВО, которые способны сбивать баллистические ракеты, в частности, над Киевом.

Сложная зима

Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году. Военные предупреждают, что Россия скапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению украинских разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

Как писало Financial Times, Украина усиленно готовится к возможным массированным ударам российской армии по энергетике. Украинские власти считают, что в этот раз страна лучше подготовлена к атакам.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світла