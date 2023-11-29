Глава МИД Германии призвала создать над Украиной "зимний щит"

"Целью России снова является гражданская инфраструктура", - сказала она в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Подобные атаки призваны лишить украинцев зимой электричества и теплой воды, пояснила Бербок.

Берлин уже предоставил Киеву электрогенераторы и комплексы ПВО Patriot, сообщила глава германского внешнеполитического ведомства, призвав и других союзников Украины по всему миру последовать этому примеру.

Помощь Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В ноябре спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в скором времени Украина получит еще один зенитно-рекетный комплекс Patriot от Германии. Сейчас на боевом дежурстве есть два дивизиона этой ПВО, которые способны сбивать баллистические ракеты, в частности, над Киевом.

Сложная зима

Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году. Военные предупреждают, что Россия скапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению украинских разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

Как писало Financial Times, Украина усиленно готовится к возможным массированным ударам российской армии по энергетике. Украинские власти считают, что в этот раз страна лучше подготовлена к атакам.