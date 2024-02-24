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Глава МИД Германии посетила Одессу и анонсировала конференцию по восстановлению

Фото: Анналена Бербок, глава МИД Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украину с официальным визитом сегодня, 24 февраля, приехала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она посетила Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Германии и МИД Украины.

"Порт Одесса означает устойчивость Украины. Поскольку это спасательный круг мира, мы обеспечиваем гарантиями наибольший терминал, работающий в Украине. ПВО также создает пространство для инвестиций - успех очевиден", - заявила Бербок на пресс-конференции в Одессе.

По ее словам, Германия проведет в Берлине конференцию по восстановлению Украины, чтобы "из страданий и разрушений выросло что-то новое".

"Мы также хотим и дальше расширять экономическое сотрудничество, ведь наше общее будущее лежит в ЕС", - подчеркнула глава немецкого МИД.

Визиты политиков в Украину к годовщине войны

Напомним, сегодня в Киев с официальным визитом, посвященным второй годовщине полномасштабного вторжения РФ, прибыли лидеры Канады, Италии и Бельгии. Они вместе с президентом Украины посетили Гостомель, где проходили одни из первых боев в 2022 году.

Также в Украину вместе с западными лидерами прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, Киев сегодня посетили министр обороны Швеции Пол Йонсон и экс-премьер Британии Борис Джонсон.

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ОдессаМИД Украины