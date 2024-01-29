Глава МИД Литвы прокомментировал возможность новой холодной войны между Западом и РФ

Комментируя вопрос о готовности истеблишмента Европы ко второй холодной войне Запада и РФ, Ландсбергис отметил, что они уже выявляют ее ход.

Как подчеркнул министр иностранных дел Латвии, Путинская война - это региональная война не только против Украины, но и в целом против Европы и Запада.

"Если до этого дойдет, мы начнем называть это холодной войной 2.0 или как-то еще, это будет война, которую мы не выбирали. Это не наше мышление, не наша стратегия. Нам это навязали", - говорит Ландсбергис.

По словам латвийского министра иностранных дел, был "поток" военных, политиков, говорящих о вероятности существования в военных реалиях и призывающих быть готовыми к этому.

Поэтому, по мнению Ландсбергиса, к развитию такого сценария нужно предусмотрительно и тщательно готовиться.