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Глава МИД Литвы прокомментировал возможность новой холодной войны между Западом и РФ

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Милан Лелич

Кремлевский режим может остаться у власти на десятилетие. Чтобы противостоять его угрозам, нужно разработать правильную стратегию защиты от агрессии РФ.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Комментируя вопрос о готовности истеблишмента Европы ко второй холодной войне Запада и РФ, Ландсбергис отметил, что они уже выявляют ее ход.

Как подчеркнул министр иностранных дел Латвии, Путинская война - это региональная война не только против Украины, но и в целом против Европы и Запада.

"Если до этого дойдет, мы начнем называть это холодной войной 2.0 или как-то еще, это будет война, которую мы не выбирали. Это не наше мышление, не наша стратегия. Нам это навязали", - говорит Ландсбергис.

По словам латвийского министра иностранных дел, был "поток" военных, политиков, говорящих о вероятности существования в военных реалиях и призывающих быть готовыми к этому.

Поэтому, по мнению Ландсбергиса, к развитию такого сценария нужно предусмотрительно и тщательно готовиться.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечание прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее сегодня немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

Накануне глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр после вчерашнего заседания Совета Украина-НАТО, на котором рассматривалось в частности противодействие ВСУ широкомасштабной военной агрессии РФ, призвал мировое сообщество не впадать в пессимизм.

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